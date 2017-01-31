Эта версия индикатора рассчитывает 7 различных типов RSI :



"регулярный" RSI

SI Каттлера

Сглаженный RSI Эйлерса

RSI Гарриса

Быстрый RSI

RSX

"Медленный" RSI

Уровни этого индикатора могут быть двух типов: плавающими (если период такого индикатора поставить на > 1) или фиксированными — это классический способ (период <=1). Также если включить сглаживание цены (период сглаживания >1), получается то, что известно как RSIOMA. Индикатор может использовать 4 основных типа средних для сглаживания/фильтрации цены и комбинировать их с семью типами поддерживаемых RSI. Таким образом, вы получаете еще и 7 типов RSIOMA.



В индикатор встроен обычный набор из 22 типов цены, алерты (которые синхронизируются с изменением цвета на значениях RSI, которое в свою очередь, может зависеть от изменения наклона кривой, пересечения среднего или крайних уровней). Включена возможность изменения таймфрейма во входных параметрах.



