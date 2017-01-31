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Индикаторы

Rsi(oma) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2574
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Эта версия индикатора рассчитывает 7 различных типов RSI :

  • "регулярный" RSI
  • SI Каттлера
  • Сглаженный RSI Эйлерса
  • RSI Гарриса
  • Быстрый RSI
  • RSX
  • "Медленный" RSI

Уровни этого индикатора могут быть двух типов: плавающими (если период такого индикатора поставить на > 1) или фиксированными — это классический способ (период <=1). Также если включить сглаживание цены (период сглаживания >1), получается то, что известно как RSIOMA. Индикатор может использовать 4 основных типа средних для сглаживания/фильтрации цены и комбинировать их с семью типами поддерживаемых RSI. Таким образом, вы получаете еще и 7 типов RSIOMA.

В индикатор встроен обычный набор из 22 типов цены, алерты (которые синхронизируются с изменением цвета на значениях RSI, которое в свою очередь, может зависеть от изменения наклона кривой, пересечения среднего или крайних уровней). Включена возможность изменения таймфрейма во входных параметрах.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16953

QWMA - квадратично взвешенная МА QWMA - квадратично взвешенная МА

QWMA — "квадратично взвешенная скользящая средняя" нового поколения

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Ehlers inverse fisher transform of RSI Ehlers inverse fisher transform of RSI

Расширенная версия обратного фишеровского преобразования RSI в обработке Эйлерса.

DMI stochastic extreme DMI stochastic extreme

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