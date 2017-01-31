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Rsi(oma) - индикатор для MetaTrader 5
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Эта версия индикатора рассчитывает 7 различных типов RSI :
- "регулярный" RSI
- SI Каттлера
- Сглаженный RSI Эйлерса
- RSI Гарриса
- Быстрый RSI
- RSX
- "Медленный" RSI
Уровни этого индикатора могут быть двух типов: плавающими (если период такого индикатора поставить на > 1) или фиксированными — это классический способ (период <=1). Также если включить сглаживание цены (период сглаживания >1), получается то, что известно как RSIOMA. Индикатор может использовать 4 основных типа средних для сглаживания/фильтрации цены и комбинировать их с семью типами поддерживаемых RSI. Таким образом, вы получаете еще и 7 типов RSIOMA.
В индикатор встроен обычный набор из 22 типов цены, алерты (которые синхронизируются с изменением цвета на значениях RSI, которое в свою очередь, может зависеть от изменения наклона кривой, пересечения среднего или крайних уровней). Включена возможность изменения таймфрейма во входных параметрах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16953
QWMA — "квадратично взвешенная скользящая средняя" нового поколенияMACD с использованием QWMA
MACD, где для расчетов используется QWMA.
Расширенная версия обратного фишеровского преобразования RSI в обработке Эйлерса.DMI stochastic extreme
DMI stochastic extreme - расширенная версия индикатора.