Diese Version des RSI berechnet 7 verschiedene Typen des RSI:



"normaler" RSI

Cuttlers RSI

Ehlers' geglätteter RSI

Harris' RSI

Rapid RSI

RSX

"Slow" RSI

Die Level dieses Indikators können zweifach sein: variable (wenn die Periodenlänge der variablen Level > 1) oder fix - die klassische Art (wenn die Periodenlänge der variablen Level <=1). Weiters, wenn die Preisglättung aktiviert wurde (Periodenlänge der Preisglättung >1), wird er zu dem bekannten RSIOMA. Er verwendet 4 Haupttypen zum Glätten/Filtern der Preise und kombiniert sie mit den 7 Typen der Bildung des RSI. So erhalten Sie auch 7 verschiedene RSIOMA.



Der Indikator verfügt über die üblichen 22 Preistypen, den normalen Satz von Hinweisen (die synchron mit einem Farbwechsel des RSI, der entweder auf dem Wechsel der Steigung, dem Kreuzen der mittleren oder der äußeren Linien basiert, alle so wie in den Einstellungen oben beschrieben) und er ist auch multi-zeitrahmenfähig.



