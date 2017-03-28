CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Rsi(oma) - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1335
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Rsiwomag.mq5 (50.32 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Diese Version des RSI  berechnet 7 verschiedene Typen des RSI:

  • "normaler" RSI
  • Cuttlers RSI
  • Ehlers' geglätteter RSI
  • Harris' RSI
  • Rapid RSI
  • RSX
  • "Slow" RSI

Die Level dieses Indikators können zweifach sein: variable (wenn die Periodenlänge der variablen Level > 1) oder fix - die klassische Art (wenn die Periodenlänge der variablen Level <=1). Weiters, wenn die Preisglättung aktiviert wurde (Periodenlänge der Preisglättung >1), wird er zu dem bekannten RSIOMA. Er verwendet 4 Haupttypen zum Glätten/Filtern der Preise und kombiniert sie mit den 7 Typen der Bildung des RSI. So erhalten Sie auch 7 verschiedene RSIOMA.

Der Indikator verfügt über die üblichen 22 Preistypen, den normalen Satz von Hinweisen (die synchron mit einem Farbwechsel des RSI, der entweder auf dem Wechsel der Steigung, dem Kreuzen der mittleren oder der äußeren Linien basiert, alle so wie in den Einstellungen oben beschrieben) und er ist auch multi-zeitrahmenfähig.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16953

QWMA - quadratisch gewichteter gleitender Durchschnitt QWMA - quadratisch gewichteter gleitender Durchschnitt

QWMA - "quadratisch gewichteter gleitender Durchschnitt", die neue Generation

MACD mit QWMA MACD mit QWMA

MACD, der den QWMA verwendet

Ehlers Inverse Fisher Transformation des RSI Ehlers Inverse Fisher Transformation des RSI

Ehlers Inverse Fisher Transformation des RSI.

DMI stochastic extreme DMI stochastic extreme

DMI stochastic extreme - erweiterter Indikator.