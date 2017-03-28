und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Rsi(oma) - Indikator für den MetaTrader 5
Diese Version des RSI berechnet 7 verschiedene Typen des RSI:
- "normaler" RSI
- Cuttlers RSI
- Ehlers' geglätteter RSI
- Harris' RSI
- Rapid RSI
- RSX
- "Slow" RSI
Die Level dieses Indikators können zweifach sein: variable (wenn die Periodenlänge der variablen Level > 1) oder fix - die klassische Art (wenn die Periodenlänge der variablen Level <=1). Weiters, wenn die Preisglättung aktiviert wurde (Periodenlänge der Preisglättung >1), wird er zu dem bekannten RSIOMA. Er verwendet 4 Haupttypen zum Glätten/Filtern der Preise und kombiniert sie mit den 7 Typen der Bildung des RSI. So erhalten Sie auch 7 verschiedene RSIOMA.
Der Indikator verfügt über die üblichen 22 Preistypen, den normalen Satz von Hinweisen (die synchron mit einem Farbwechsel des RSI, der entweder auf dem Wechsel der Steigung, dem Kreuzen der mittleren oder der äußeren Linien basiert, alle so wie in den Einstellungen oben beschrieben) und er ist auch multi-zeitrahmenfähig.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16953
