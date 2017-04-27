MACD, que usa para los cálculos una nueva versión de QWMA .



Tras un cierto número de experimentos, se descubrió que QWMA puede actuar en cierta forma como un "camaleón". Dependiendo del parámetro de "velocidad", puede ser diferente:



Con una velocidad igual a 2, tendríamos el nivel básico (o МА parabólica ponderada)



La velocidad 1 equivale a la МА lineal ponderada (LWMA)

La velocidad 0 equivale a la МА simple (SMA)

En los intervalos entre estos valores y fuera de los límites para cada nueva velocidad se define su propio tipo de media móvil sin nombre (por el momento). Bien, teniendo en cuenta lo dicho, ahora tenemos una "familia" nueva al completo de medias móviles. Cuanto mayor sea el parámetro de velocidad, más "rápida" será la QWMA. Esta QWMA se usa para calcular la MACD correspondiente. De esta forma, conseguimos un conjunto entero de posibles MACD, muchas de las cuales no se usaban anteriormente.







Uso de la MACD normal: en esta versión ya se ha incluido el marco temporal múltiple, el coloreado en el cruce de señal, el conjunto habitual de precios para el cálculo y las alertas. Le recomiendo experiementar con los ajustes, pero la peculiaridad consiste en que cuanto mayor sea la velocidad, más rápida será la MACD, y por eso usted tendrá que corregir los periodos principales de la MACD.

