Indicador en tiempo real para comerciar con scalping en FORTS.

Los datos de los gráficos se muestran en tanto por ciento.

Línea amarilla — cambio de las operaciones buy/sell (en %)

Línea frambuesa — cambio de los volúmenes de las órdenes buy/sell en la profundidad de mercado (en %)

Línea celeste claro — cambio del número total de órdenes buy/sell (en %)

En las configuración de la información se muestran los volúmenes máximos actuales en la proifundidad de mercado y su posición.

Parámetro

input uint Deals= 100 ;

cambia la "sensibilidad" del indicador de operaciones (línea amarilla).

Se ajusta individualmente para cada instrumento.