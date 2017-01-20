Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RT Scalper - indicador para MetaTrader 5
Indicador en tiempo real para comerciar con scalping en FORTS.
Los datos de los gráficos se muestran en tanto por ciento.
- Línea amarilla — cambio de las operaciones buy/sell (en %)
- Línea frambuesa — cambio de los volúmenes de las órdenes buy/sell en la profundidad de mercado (en %)
- Línea celeste claro — cambio del número total de órdenes buy/sell (en %)
En las configuración de la información se muestran los volúmenes máximos actuales en la proifundidad de mercado y su posición.
Parámetro
cambia la "sensibilidad" del indicador de operaciones (línea amarilla).
Se ajusta individualmente para cada instrumento.
