CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RT Scalper - indicador para MetaTrader 5

prostotrader | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2101
Ranking:
(38)
Publicado:
RT_Scalper.mq5 (20.92 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador en tiempo real para comerciar con scalping en FORTS.

Los datos de los gráficos se muestran en tanto por ciento.

  • Línea amarilla — cambio de las operaciones buy/sell (en %)
  • Línea frambuesa — cambio de los volúmenes de las órdenes buy/sell en la profundidad de mercado (en %)
  • Línea celeste claro — cambio del número total de órdenes buy/sell (en %)

En las configuración de la información se muestran los volúmenes máximos actuales en la proifundidad de mercado y su posición.

Parámetro

input uint Deals=100; //El umbral de las operaciones

cambia la "sensibilidad" del indicador de operaciones (línea amarilla).

Se ajusta individualmente para cada instrumento.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16948

Exp_FisherTransform_X2 Exp_FisherTransform_X2

Sistema comercial de tendencia Exp_FisherTransform_X2, basado en las señales de dos indicadores FisherTransform.

FGDI_HTF FGDI_HTF

Indicador FGDI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CrossMA CrossMA

Cruce de dos iMA, MA. Se usa el indicador iATR.

Exp_2pbIdealMA_ReOpen Exp_2pbIdealMA_ReOpen

Experto Exp_2pbIdealMA basado en los cruces de dos medias móviles con rellenado según tendencia.