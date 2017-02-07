代码库部分
指标

RT 剥头皮 - MetaTrader 5脚本

设计用来在 FORTS 剥头皮的实时指标。

图表数据以百分比形式显示。

  • 黄色线 — 买/卖交易变化 (单位 %)
  • 深红色线 — 市场深度买/卖订单交易量变化 (单位 %)
  • 浅蓝色线 — 买/卖订单总数量变化 (单位 %)

信息字符串显示市场深度及其位置的最大当前交易量。

参数

input uint Deals=100; //成交阀值

更改交易指标(黄线) 的 "敏感度"。

为每个金融工具单独调整。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16948

