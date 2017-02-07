请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
设计用来在 FORTS 剥头皮的实时指标。
图表数据以百分比形式显示。
- 黄色线 — 买/卖交易变化 (单位 %)
- 深红色线 — 市场深度买/卖订单交易量变化 (单位 %)
- 浅蓝色线 — 买/卖订单总数量变化 (单位 %)
信息字符串显示市场深度及其位置的最大当前交易量。
参数
input uint Deals=100; //成交阀值
更改交易指标(黄线) 的 "敏感度"。
为每个金融工具单独调整。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16948
Exp_FisherTransform_X2
趋势交易系统 Exp_FisherTransform_X2, 基于来自来两条 FisherTransform 指标的信号。FGDI_HTF
指标 FGDI 在输入参数中有时间帧选项。
CrossMA
两条 iMA (MA) 的交汇。使用 iATR 指标。Exp_2pbIdealMA_ReOpen
智能交易系统 Exp_2pbIdealMA, 基于移动平均线交叉, 并依据趋势缩减持仓。