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Индикаторы

RT Scalper - индикатор для MetaTrader 5

prostotrader
prostotrader

prostotrader

5 кодов 152 темы 5838 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5996
Рейтинг:
(38)
Опубликован:
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Реал-тайм индикатор, предназначенный для скальперской торговли на ФОРТС.

Данные графиков выводятся в процентах.

  • Жёлтая линия — изменение сделок buy/sell (в %)
  • Малиновая линия — изменение объёмов ордеров buy/sell в стакане (в %)
  • Светло-голубая линия — изменение общего кол-ва ордеров buy/sell (в %)

В инфостроки выводится максимальные текущие объёмы в стакане и их позиция.

Параметр

input uint Deals=100; //Порог сделок

меняет "чувствительность" индикатора сделок (жёлтая линия).

Настраивается индивидуально под каждый инструмент.

Fractal_WPR Fractal_WPR

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Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2

Трендовая торговая система Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 на основе сигналов двух индикаторов AdaptiveCGOscillator.

Frank Ud Frank Ud

Работа только на hedge-счетах! Мартин, мартингейл. Удвоение лота при просадке.

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Пересечение двух iMA, MA. Используется индикатор iATR.