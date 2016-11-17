Реал-тайм индикатор, предназначенный для скальперской торговли на ФОРТС.

Данные графиков выводятся в процентах.

Жёлтая линия — изменение сделок buy/sell (в %)

Малиновая линия — изменение объёмов ордеров buy/sell в стакане (в %)

Светло-голубая линия — изменение общего кол-ва ордеров buy/sell (в %)

В инфостроки выводится максимальные текущие объёмы в стакане и их позиция.

Параметр

input uint Deals= 100 ;

меняет "чувствительность" индикатора сделок (жёлтая линия).

Настраивается индивидуально под каждый инструмент.