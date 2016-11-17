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RT Scalper - индикатор для MetaTrader 5
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Реал-тайм индикатор, предназначенный для скальперской торговли на ФОРТС.
Данные графиков выводятся в процентах.
- Жёлтая линия — изменение сделок buy/sell (в %)
- Малиновая линия — изменение объёмов ордеров buy/sell в стакане (в %)
- Светло-голубая линия — изменение общего кол-ва ордеров buy/sell (в %)
В инфостроки выводится максимальные текущие объёмы в стакане и их позиция.
Параметр
input uint Deals=100; //Порог сделок
меняет "чувствительность" индикатора сделок (жёлтая линия).
Настраивается индивидуально под каждый инструмент.
Fractal_WPR
Фрактальный Larry Williams' Percent Range.Exp_AdaptiveCGOscillator_X2
Трендовая торговая система Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 на основе сигналов двух индикаторов AdaptiveCGOscillator.