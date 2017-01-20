CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_2pbIdealMA_ReOpen - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
919
Ranking:
(19)
Publicado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) ver
\MQL5\Indicators\
2pbIdeal1MA.mq5 (11.1 KB) ver
2pbideal3ma.mq5 (6.52 KB) ver
\MQL5\Experts\
Exp_2pbIdealMA_ReOpen.mq5 (27.1 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Experto Exp_2pbIdealMA basado en los cruces de dos medias móviles con rellenado según tendencia. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si se cruzan la media móvil rápida 2pbIdeal1MA y la lenta 2pbIdeal3MA, y en lo sucesivo crece el volumen de la posición abierta, si el beneficio en puntos de la última operación en la posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada. La ruptura con la media móvil hacia arriba será la señal de compra. La ruptura hacia abajo será la señal de venta. El experto guarda la información sobre el rellenado en un comentario de línea a la posición en el formato número de rellenados/precio de la última operación/ volumen de la última operación .

Para que el asesor se compile correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores 2pbIdeal1MA.ex5 y 2pbIdeal3MA.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Después de la compilación, el archivo del experto Exp_2pbIdealMA_ReOpen.ex5 contendrá los indicadores 2pbIdeal1MA.ex5 y 2pbIdeal3MA.ex5 dentro de sí como recursos, ¡por eso, en lo sucesivo no hay necesidad de que estén en la carpeta del terminal para que el experto funcione! Para ello, se ha añadido al código del experto el código correspondiente para incluir estos indicadores en un archivo ejecutable del experto.

A nivel global se han añadido como recursos los archivos ejecutables de los indicadores

//---- Incluir los indicadores en el código del experto como recursos
#resource "\\Indicators\\2pbIdeal1MA.ex5"
#resource "\\Indicators\\2pbIdeal3MA.ex5"

En el bloque de la función OnInit() se han modificado las rutas de línea a los indicadores usados como recurso

//---- obteniendo el manejador del indicador 2pbIdeal1MA
InpInd1_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\2pbIdeal1MA.ex5",Period1,Period2,0);
if(InpInd1_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print("¡No se ha logrado obtener el manejador del indicador 2pbIdeal1MA! Error code=",GetLastError(),".");
return(INIT_FAILED);
}

//---- obteniendo el manejador del indicador 2pbIdeal3MA
InpInd2_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\2pbIdeal3MA.ex5",PeriodX1,PeriodX2,PeriodY1,PeriodY2,PeriodZ1,PeriodZ2,0);
if(InpInd2_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print("¡No se ha logrado obtener el manejador del indicador 2pbIdeal3MA! Error code=",GetLastError(),".");
return(INIT_FAILED);
}

De esta forma, el archivo ejecutable compilado del experto se puede usar en otros terminales comerciales sin indicadores, de forma independiente.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16958

