Experto Exp_2pbIdealMA basado en los cruces de dos medias móviles con rellenado según tendencia. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si se cruzan la media móvil rápida 2pbIdeal1MA y la lenta 2pbIdeal3MA, y en lo sucesivo crece el volumen de la posición abierta, si el beneficio en puntos de la última operación en la posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada. La ruptura con la media móvil hacia arriba será la señal de compra. La ruptura hacia abajo será la señal de venta. El experto guarda la información sobre el rellenado en un comentario de línea a la posición en el formato número de rellenados/precio de la última operación/ volumen de la última operación .

Para que el asesor se compile correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores 2pbIdeal1MA.ex5 y 2pbIdeal3MA.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Después de la compilación, el archivo del experto Exp_2pbIdealMA_ReOpen.ex5 contendrá los indicadores 2pbIdeal1MA.ex5 y 2pbIdeal3MA.ex5 dentro de sí como recursos, ¡por eso, en lo sucesivo no hay necesidad de que estén en la carpeta del terminal para que el experto funcione! Para ello, se ha añadido al código del experto el código correspondiente para incluir estos indicadores en un archivo ejecutable del experto.

A nivel global se han añadido como recursos los archivos ejecutables de los indicadores



#resource "\\Indicators\\2pbIdeal1MA.ex5"

#resource "\\Indicators\\2pbIdeal3MA.ex5"

En el bloque de la función OnInit() se han modificado las rutas de línea a los indicadores usados como recurso



InpInd1_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\2pbIdeal1MA.ex5" ,Period1,Period2, 0 );

if (InpInd1_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( "¡No se ha logrado obtener el manejador del indicador 2pbIdeal1MA! Error code=" , GetLastError (), "." );

return ( INIT_FAILED );

}





InpInd2_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\2pbIdeal3MA.ex5" ,PeriodX1,PeriodX2,PeriodY1,PeriodY2,PeriodZ1,PeriodZ2, 0 );

if (InpInd2_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( "¡No se ha logrado obtener el manejador del indicador 2pbIdeal3MA! Error code=" , GetLastError (), "." );

return ( INIT_FAILED );

}

De esta forma, el archivo ejecutable compilado del experto se puede usar en otros terminales comerciales sin indicadores, de forma independiente.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación