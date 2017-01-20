Las señales de las tendencias lenta y rápida coinciden; Ha cambiado la dirección de la tendencia rápida.

Sistema comercial de tendencia Exp_FisherTransform_X2, basado en las señales de dos indicadores FisherTransform . Con el primer indicador se define la dirección de la tendencia lenta según la posición de la línea principal y la línea de señal, y con el segundo indicador se determina el momento de realización de la operación, cuando tiene lugar el cruce o el contacto entre las líneas. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si se han dado dos condiciones.

Parámetros de entrada del experto:







input string Trade= "Control del comercio" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "Permiso para comerciar" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "PARÁMETROS DE LA TENDENCIA LENTA" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ;

input uint Length= 10 ;

input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= "PARÁMETROS DE ENTRADA" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ;

input uint Length_= 10 ;

input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



Las variables de flecha con texto en el código de los parámetros de entrada sirven solo para representar visualmente de forma más clara la ventana de los parámetros de entrada del experto.

Los indicadores FisherTransform_HTF en el experto sirven solo para visualizar de forma más cómoda las tendencias en el simulador de estrategias, y no funcionan en los otros modos de trabajo.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores FisherTransform.ex5 y FisherTransform_HTF.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.





Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en 2015 con EURUSD, tendencia lenta en H4, entrada con tendencia rápida en M30:





Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación