RT Scalper - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 5097
Avaliação:
-
Publicado:
Indicador em tempo real, concebido para escalpelamento em FORTS.
Estes gráficos são exibidos como uma porcentagem.
- Linha amarela — alteração das operações buy/sell (em %)
- Linha magenta — alteração de volumes de ordens buy/sell no livro de ofertas (em %)
- Linha azul clara — alteração do número total de ordens buy/sell (em %)
Na linha de informações, são exibidos os volumes máximo atuais - no livro de ofertas - e suas posições.
Parâmetros
altera a "sensibilidade" do indicador de operações (linha amarela).
É configurado individualmente para cada instrumento.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16948
