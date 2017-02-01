Indicador em tempo real, concebido para escalpelamento em FORTS.

Estes gráficos são exibidos como uma porcentagem.

Linha amarela — alteração das operações buy/sell (em %)

Linha magenta — alteração de volumes de ordens buy/sell no livro de ofertas (em %)

Linha azul clara — alteração do número total de ordens buy/sell (em %)

Na linha de informações, são exibidos os volumes máximo atuais - no livro de ofertas - e suas posições.

Parâmetros

input uint Deals= 100 ;

altera a "sensibilidade" do indicador de operações (linha amarela).

É configurado individualmente para cada instrumento.