RT Scalper - indicador para MetaTrader 5

Indicador em tempo real, concebido para escalpelamento em FORTS.

Estes gráficos são exibidos como uma porcentagem.

  • Linha amarela — alteração das operações buy/sell (em %)
  • Linha magenta — alteração de volumes de ordens buy/sell no livro de ofertas (em %)
  • Linha azul clara — alteração do número total de ordens buy/sell (em %)

Na linha de informações, são exibidos os volumes máximo atuais - no livro de ofertas - e suas posições.

Parâmetros

input uint Deals=100; //O limiar de transações

altera a "sensibilidade" do indicador de operações (linha amarela).

É configurado individualmente para cada instrumento.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16948

