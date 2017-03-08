FORTSでスキャルピング用に設計されたリアルタイム指標です。

チャートのデータはパーセンテージで表示されます。

黄色い線 - 売買の変化（％）

クリムゾンの線 - 板情報での売買注文量の変化（％）

水色の線 - 買/売注文の合計数の変化（％）

情報列には、板情報とそのポジションにおける現在の最大数量が表示されます。

パラメータ

input uint Deals= 100 ;

取引インジケータ（黄色の線）の「感度」を変更します。

各製品を個別に調整します。