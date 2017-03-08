コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RTスキャルパ - MetaTrader 5のためのインディケータ

prostotrader | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1273
評価:
(38)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

FORTSでスキャルピング用に設計されたリアルタイム指標です。

チャートのデータはパーセンテージで表示されます。

  • 黄色い線 - 売買の変化（％）
  • クリムゾンの線 - 板情報での売買注文量の変化（％）
  • 水色の線 - 買/売注文の合計数の変化（％）

情報列には、板情報とそのポジションにおける現在の最大数量が表示されます。

パラメータ

input uint Deals=100; // t取引閾値

取引インジケータ（黄色の線）の「感度」を変更します。

各製品を個別に調整します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16948

Exp_FisherTransform_X2 Exp_FisherTransform_X2

2つのFisherTransform指標シグナルに基づいたExp_FisherTransform_X2トレンド取引システムです。

FGDI_HTF FGDI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFGDI指標です。

CrossMA CrossMA

2つのiMA (MA)の交差です。iATR指標を使います。

Rsi(oma) Rsi(oma)

多数のおまけ付きのRsi（7種類のRSI）です。