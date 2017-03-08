無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FORTSでスキャルピング用に設計されたリアルタイム指標です。
チャートのデータはパーセンテージで表示されます。
- 黄色い線 - 売買の変化（％）
- クリムゾンの線 - 板情報での売買注文量の変化（％）
- 水色の線 - 買/売注文の合計数の変化（％）
情報列には、板情報とそのポジションにおける現在の最大数量が表示されます。
パラメータ
input uint Deals=100; // t取引閾値
取引インジケータ（黄色の線）の「感度」を変更します。
各製品を個別に調整します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16948
