Indicadores

FGDI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
859
Ranking:
(16)
Publicado:
FGDI.mq5 (38.47 KB) ver
FGDI_HTF.mq5 (23.84 KB) ver
Indicador FGDI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado Fractal_RSI.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador FGDI_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16946

