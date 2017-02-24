Ein Echtzeitindikator, vorgesehen für Scalping auf FORTS.

Die Chartdaten werden in Prozent ausgegeben.

Die gelbe Linie — Änderung der Buy/Sell Abschlüssen (in %)

Die himbeerfarbige Linie — Änderung der Volumen der Buy/Sell Orders in der Markttiefe (in %)

Die hellblaue Linie — Änderung der Gesamtzahl der Buy/Sell Orders (in %)

Die Info-Strings zeigen die maximalen aktuellen Volumina in der Markttiefe und ihre Position an.

Parameter

input uint Deals= 100 ;

ändert die "Empfindlichkeit" des Indikators von Abschlüssen (gelbe Linie).

Der Parameter wird individuell für jedes Symbol eingestellt.