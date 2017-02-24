und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RT Scalper - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1738
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Echtzeitindikator, vorgesehen für Scalping auf FORTS.
Die Chartdaten werden in Prozent ausgegeben.
- Die gelbe Linie — Änderung der Buy/Sell Abschlüssen (in %)
- Die himbeerfarbige Linie — Änderung der Volumen der Buy/Sell Orders in der Markttiefe (in %)
- Die hellblaue Linie — Änderung der Gesamtzahl der Buy/Sell Orders (in %)
Die Info-Strings zeigen die maximalen aktuellen Volumina in der Markttiefe und ihre Position an.
Parameter
ändert die "Empfindlichkeit" des Indikators von Abschlüssen (gelbe Linie).
Der Parameter wird individuell für jedes Symbol eingestellt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16948
Das Exp_FisherTransform_X2 Trendfolgesystem basierend auf Signalen von zwei FisherTransform Indikatoren.FGDI_HTF
Der FGDI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.
Kreuzung zweier iMA (MA). Es wird der iATR Indikator verwendet.Exp_2pbIdealMA_ReOpen
Der Exp_2pbIdealMA Expert Advisor basierend auf der Kreuzung zweier MAs mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung.