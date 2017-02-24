CodeBaseKategorien
Indikatoren

RT Scalper - Indikator für den MetaTrader 5

Ein Echtzeitindikator, vorgesehen für Scalping auf FORTS.

Die Chartdaten werden in Prozent ausgegeben.

  • Die gelbe Linie — Änderung der Buy/Sell Abschlüssen (in %)
  • Die himbeerfarbige Linie — Änderung der Volumen der Buy/Sell Orders in der Markttiefe (in %)
  • Die hellblaue Linie — Änderung der Gesamtzahl der Buy/Sell Orders (in %)

Die Info-Strings zeigen die maximalen aktuellen Volumina in der Markttiefe und ihre Position an.

Parameter

input uint Deals=100; //Grenzwert der Abschlüsse

ändert die "Empfindlichkeit" des Indikators von Abschlüssen (gelbe Linie).

Der Parameter wird individuell für jedes Symbol eingestellt.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16948

