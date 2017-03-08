コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

FGDI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
756
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
FGDI.mq5 (38.47 KB) ビュー
FGDI_HTF.mq5 (23.84 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFGDI指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたFractal_RSI.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　FGDI_HTF指標

図1　FGDI_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16946

Fractal_WPR Fractal_WPR

フラクタル・ラリーウィリアムズパーセントレンジ

Exp_Fractal_RSI Exp_Fractal_RSI

フラクタルRSIに基づいた最も簡単なEAです。

Exp_FisherTransform_X2 Exp_FisherTransform_X2

2つのFisherTransform指標シグナルに基づいたExp_FisherTransform_X2トレンド取引システムです。

RTスキャルパ RTスキャルパ

FORTSでスキャルピング用に設計されたリアルタイム指標です。