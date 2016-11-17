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FGDI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FGDI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Fractal_RSI.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор FGDI_HTF
Exp_Fractal_RSI
Самый простой советник по фрактальному RSI.Fractal_RSI_HTF
Индикатор Fractal_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_FisherTransform_X2
Трендовая торговая система Exp_FisherTransform_X2 на основе сигналов двух индикаторов FisherTransform.Exp_AdaptiveCGOscillator_X2
Трендовая торговая система Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 на основе сигналов двух индикаторов AdaptiveCGOscillator.