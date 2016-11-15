Реальный автор: jppoton@yahoo.com

Индикатор фрактальной размерности (Fractal Graph Dimension Indicator). Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 21.01.2009.

Рис.1. Индикатор FGDI