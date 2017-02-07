代码库部分
指标

FGDI_HTF - MetaTrader 5脚本

FGDI.mq5 (38.47 KB)
FGDI_HTF.mq5 (23.84 KB)
指标 FGDI 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期 (时间帧)

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 Fractal_RSI.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例1. FGDI_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16946

