Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FGDI_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1084
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador FGDI com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Fractal_RSI.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador FGDI_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16946
Fractal_WPR
Larry Williams' Percent Range fractal.Exp_Fractal_RSI
O Advisor mais simples de acordo com o RSI de fractal.
Exp_FisherTransform_X2
Sistema de negociação de tendência Exp_FisherTransform_X2 plotado com base nos sinais de dois indicadores FisherTransform.RT Scalper
Indicador em tempo real, concebido para escalpelamento em FORTS.