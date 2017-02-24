CodeBaseKategorien
Indikatoren

FGDI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
695
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
FGDI.mq5 (38.47 KB) ansehen
FGDI_HTF.mq5 (23.84 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der FGDI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Fractal_RSI.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der FGDI_HTF Indikator

Abb.1. Der FGDI_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16946

