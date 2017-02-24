Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
FGDI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der FGDI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Fractal_RSI.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der FGDI_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16946
Fractal_WPR
Fraktaler Larry Williams' Percent Range.Exp_Fractal_RSI
Der einfachste Expert Advisor basierend auf dem fraktalen RSI.
Exp_FisherTransform_X2
Das Exp_FisherTransform_X2 Trendfolgesystem basierend auf Signalen von zwei FisherTransform Indikatoren.RT Scalper
Ein Echtzeitindikator, vorgesehen für Scalping auf FORTS.