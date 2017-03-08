コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Fractal_RSI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
815
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_RSI指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたFractal_RSI.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　Fractal_RSI_HTF指標

図1　Fractal_RSI_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16935

Frank Ud Frank Ud

ヘッジ勘定でのみ動作します。Martin, martingale. 損失のロットを2倍にします。

ポジション情報パネル ポジション情報パネル

パネルの形の指標結果のロットサイズと上下の矢印が表示されます。

Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2

2つのAdaptiveCGOscillator指標シグナルに基づいたExp_AdaptiveCGOscillator_X2トレンド取引システムです。

Exp_Fractal_RSI Exp_Fractal_RSI

フラクタルRSIに基づいた最も簡単なEAです。