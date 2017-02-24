CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fractal_RSI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
735
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Fractal_RSI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Fractal_RSI.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Fractal_RSI_HTF Indikator

Abb.1. Der Fractal_RSI_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16935

Frank Ud Frank Ud

Nur für Hegdekonten! Martin, Martingale. Verdoppelung des Lots beim Drawdown.

Positions Info Panel Positions Info Panel

Ein Indikator, realisiert als Panel. Der Indikator zeigt die resultierende Richtung der Position an: die resultierende Lotgröße und einen Pfeil nach oben oder nach unten.

Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2

Die Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 Trendfolgestrategie basierend auf den Signalen von zwei AdaptiveCGOscillator Indikatoren.

Exp_Fractal_RSI Exp_Fractal_RSI

Der einfachste Expert Advisor basierend auf dem fraktalen RSI.