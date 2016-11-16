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Fractal_RSI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fractal_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Fractal_RSI.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор Fractal_RSI_HTF
DoubleUp с изгибом
Работает на сравнении двух индикаторов: iCCI и iMACD.Positions Info Panel
Индикатор в виде панели. Выводит итоговое направление позиции: размер итогового лота и стрелку вверх или вниз.
Exp_Fractal_RSI
Самый простой советник по фрактальному RSI.FGDI_HTF
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