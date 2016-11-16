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Индикаторы

Fractal_RSI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1857
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Fractal_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Fractal_RSI.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор Fractal_RSI_HTF

Рис.1. Индикатор Fractal_RSI_HTF

DoubleUp с изгибом DoubleUp с изгибом

Работает на сравнении двух индикаторов: iCCI и iMACD.

Positions Info Panel Positions Info Panel

Индикатор в виде панели. Выводит итоговое направление позиции: размер итогового лота и стрелку вверх или вниз.

Exp_Fractal_RSI Exp_Fractal_RSI

Самый простой советник по фрактальному RSI.

FGDI_HTF FGDI_HTF

Индикатор FGDI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.