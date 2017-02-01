CodeBaseSeções
Fractal_RSI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador Fractal_RSI com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada. 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Fractal_RSI.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Fractal_RSI_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16935

