Quantile bands es un indicador que se usa para los cálculos de los cuantiles.



En la estadística y en la teoría de probabilidad, los cuantiles son puntos de que dividen el rango de distribución de la probailidad en intervalos de probabilidad iguales, adyacentes o que separen las observaciones en la muestra de la misma forma. Existe un cuantil menos que los grupos creados. De esta forma, los cuantiles son tres puntos de separación que dividen un conjunto de cuatro grupos equitativos. (mirar ejemplo representado). Algunos cuantiles tienen nombres especiales: cuartiles, deciles (se crean 10 grupos: mirar para más información, mire más abajo). Los grupos creados se llaman mitades, tercios, cuartos, etcétera, aunque a veces el término "cuantil" se usa, no en referencia al punto de división, sino precisamente al grupo creado. q-Cuantiles son los valores que segmentan el conjunto final de valores en un subconjunto q de igual (o aproximadamente igual) tamaño. Existen q − 1 q-cuantiles, uno para cada número entero, que satisfagan k 0 < k < q. En ciertos casos, el valor del cuantil no puede ser definido de forma unívoca, por ejemplo, en el caso de la mediana (2-cuantiles) para una distribución de la probabilidad homogénea en un conjunto de cualquier tamaño. Los cuantiles también se pueden aplicar a una distribución continua, usando la generalización del ranking estadístico a las variables continuas. Cuando la función de distribución de la probabilidad de una variable aleatoria es conocida, los cuantiles q serán la aplicación de la función cuantil (función recíproca a la función de distribución de la teoría de probabilidad) a los valores {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}.

pero con ciertas diferencias y generalizaciones.



Todas las versiones con "franjas" de los indicadores cuantiles usan tres precios. Esta versión no lo hace. Necesita solo un precio, y para distinguir high de low, usted puede elegir el periodo para localizar los valores correspondientes. Pero incluso si no hacemos eso (cuando el periodo high/low se ha definido como <=1), el cálculo de las franjas se realiza de forma normal, y en la mayoría de los casos no exige que se establezcan periodos.







¿Por qué llamo al indicador "generalizado"?



Porque se lo puede aplicar no solo a los precios, si no también al valor de cualquier otro indicador. Y algunos modos de uso (por ejemplo, las franjas cuantiles aplicadas a RSI y el estocástico) pueden dar resultados muy interesantes.

