これはQWMAの「通常」バージョン（「二次加重移動平均」を意味するもの）です。もはや「二次」ではありませんが、名前はそのままです。変更によって任意の重みの計算が可能になりました。これが、もはやQWMA（だけ）ではない理由ですが、元のアイデアはそれから来たので、名前は残りました。



このバージョンは：

浮動レベルを使用するかどうかを選択できます（浮動レベル期間が<=1に設定されている場合、レベルは無視され、自動的にスロープ上の色付けに切り替わります）。

傾きの変化、ミドルレベルの交差やアウターレベルの交差などの意思決定に役立つさまざまな色の変化を選択できます。

すでに指標の一部であるアラートによって同じ設定が使用され、

多時間枠です。

通常の価格セット（22種類）を調べることができ、通常のアラート（まだ開いているか閉じているバーでのメッセージ、サウンド、電子メール、プッシュ通知 ）があります。

実験可能なQWMAの「speed」パラメータ。一般的な設定は下記の通りです。

0 - 単純移動平均

1 - 線形加重移動平均

2 -「二次」加重移動平均

しかし「speed」は整数である必要はないので、これらの整数間の値やそれらより大きな値もすべて使用することができます。よって限りない数の新しい平均型が形成されます（計算期間は決して変更されません ）。



