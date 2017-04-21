请观看如何免费下载自动交易
这是 "常规" 版本的 QWMA (用来表示 "二次权重移动平均"). "二次" 的部分没有起作用，但是还是保持了名称。做了改动以使得可以计算绝对权重，并且这就是为什么它不再(只)是qwma了，但是因为有最初的想法，名称还是保留了下来...
本版本:
- 可以选择使用浮动水平或者不用 (如果浮动水平周期数设为 <= 1, 水平就会被忽略，颜色就自动切换到根据斜率改变颜色)
- 可以选择不同颜色改变方式来帮助做出决定 - 斜率改变时，中线水平交叉或者外部水平交叉的时候改变颜色，
- 使用提醒的设置还是一样的，已经包含在指标中，
- 并且它是多时段的。
支持常用价格 (22 种)还有常用的提醒 (消息，声音，电子邮件，推送通知 - 在依然开启的柱或者已经关闭的柱上)
qwma 的 "speed" 参数可以用来试验。通用设置:
- 0 - 用于简单移动平均
- 1 - 用于线性权重移动平均
- 2 - 用于二次权重移动平均
但是因为 "speed" 不一定是整数，所有在这些数值之间的数以及更大的数都是可以使用的，这样就能有无限种新的平均类型 (计算的周期数不会改变)
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16913
