Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
QWMA - квадратично взвешенная МА - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2449
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Это "регулярная" версия QWMA ("квадратично взвешенная скользящая средняя"). "Квадратичная" часть здесь больше не используется, но имя осталось. Изменения дали ей возможность вычислять произвольные (а не только квадратичные) веса, и именно поэтому она больше не является только QWMA. Однако поскольку первоначальная идея происходит от квадратичной взвешенности, название осталось прежним.
В этой версии:
- есть выбор между использованием плавающих или фиксированных уровней (если период плавающего уровня установить на <= 1, уровни будут игнорироваться, а окраска будет автоматически переключаться на окрашивание наклона)
- можно выбрать различные цвета, чтобы облегчить принятие решение: изменение цвета на изменении наклона, на пересечении среднего или внешнего уровней
- такие же настройки используются для отсылки алертров, которые встроены в индикатор
- возможность изменения таймфрейма во входных параметрах
Обычный набор цен для расчета (22 типа) и стандартный набор алертов (сообщения, звуки, e-mail, пуш-уведомления — на уже открытом баре или при его закрытии).
Можно поэкспериментировать с параметрами "скорости" QWMA. Общие настройки:
- 0 — для простой скользящей средней
- 1 — для линейно взвешенной скользящей средней
- 2 — для "квадратично" взвешенной скользящей средней
Но поскольку "скорость" не обязательно должна быть целым числом, все значения между указанными выше или выходящие за их рамки тоже могут использоваться. Это дает неограниченное количество новых типов скользящих средних (при этом период вычисления никогда не меняется).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16913
MACD, где для расчетов используется QWMA.TriXCandleKeltner
Индикатор TriX в свечном виде с каналом Келтнера, рассчитанным относительно усреднения TriX
RSI (7 различных типов) с множеством дополнений.Ehlers inverse fisher transform of RSI
Расширенная версия обратного фишеровского преобразования RSI в обработке Эйлерса.