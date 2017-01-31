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Индикаторы

QWMA - квадратично взвешенная МА - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(25)
Опубликован:
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Это "регулярная" версия QWMA ("квадратично взвешенная скользящая средняя"). "Квадратичная" часть здесь больше не используется, но имя осталось. Изменения дали ей возможность вычислять произвольные (а не только квадратичные) веса, и именно поэтому она больше не является только QWMA. Однако поскольку первоначальная идея происходит от квадратичной взвешенности, название осталось прежним.

В этой версии:

  • есть выбор между использованием плавающих или фиксированных уровней (если период плавающего уровня установить на <= 1, уровни будут игнорироваться, а окраска будет автоматически переключаться на окрашивание наклона)
  • можно выбрать различные цвета, чтобы облегчить принятие решение: изменение цвета на изменении наклона, на пересечении среднего или внешнего уровней
  • такие же настройки используются для отсылки алертров, которые встроены в индикатор
  • возможность изменения таймфрейма во входных параметрах

Обычный набор цен для расчета (22 типа) и стандартный набор алертов (сообщения, звуки, e-mail, пуш-уведомления — на уже открытом баре или при его закрытии).

Можно поэкспериментировать с параметрами "скорости" QWMA. Общие настройки:

  • 0 — для простой скользящей средней
  • 1 — для линейно взвешенной скользящей средней
  • 2 — для "квадратично" взвешенной скользящей средней

Но поскольку "скорость" не обязательно должна быть целым числом, все значения между указанными выше или выходящие за их рамки тоже могут использоваться. Это дает неограниченное количество новых типов скользящих средних (при этом период вычисления никогда не меняется).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16913

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