Dies ist die "normale" Version des QWMA (der als "quadratisch gewichteter gleitender Durchschnitt" bezeichnet wird). Das "quadratische" stimmt so nicht mehr, dennoch bleibt der Name. Die Änderung betrifft frei berechnete Gewichte, weshalb er nicht mehr (nur) der qwma ist, aber da die Idee dieselbe ist, wurde der Namen beibehalten...



Diese Version:

bietet die Wahl zwischen variablen oder fixen Level (ist die Periodenlänge der variablen Level <= 1, werden sie ignoriert und die Farbe wechselt in Abhängigkeit der Steigung)

bietet die Wahl zwischen verschiedenen Farbwechsel für erleichterte Entscheidungen - Farbwechsel bei Änderungen der Steigung, beim Kreuzen des mittleren oder der äußeren Level

verwendet die Hinweise, die bereits Teil des Indikators sind

und er ist multi-zeitrahmenfähig

Mit dem normalen Satz von 22 Preistypen kann gearbeitet werden und der übliche Menge von Hinweisen (Nachrichten, Töne, Emails, "push notifications" - während der noch offenen oder schon geschlossenen Bar)

Mit dem Parameter "Speed" des qwma kann experimentiert werden. Die Standardeinstellung:

0 - für den einfachen gleitenden Durchschnitt

1 - für den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt

2 - für den "quadratisch" gewichteten gleitenden Durchschnitt

Aber da "Speed" keine ganze Zahl sein muss, können alle Werte dazwischen und auch größere verwendet werden, und das erlaubt eine unendliche Zahl von neuen gleitenden Durchschnitten (ohne dass die Periodenlänge verändert werden muss)



