Trata-se de uma versão "regular" da QWMA ( "média móvel quadrática ponderada"). Neste caso, a parte "quadrática" não está mais em uso, mas o nome permanece. As alterações levadas a cabo deram-lhe a oportunidade de calcular pesos arbitrários (e não apenas quadráticos), dai que agora não é mais apenas uma QWMA. No entanto, como a ideia original vem da ponderada quadrática, o nome permanece até agora.



Nesta versão:

há uma escolha entre o uso níveis fixos ou flutuantes (se o período do nível flutuante for definido como <= 1, os níveis serão ignorados, e a cor alternará automaticamente para a coloração de inclinação)

você pode escolher cores diferentes para facilitar a adoção da decisão: a mudança de cor na alteração da inclinação, na interseção dos níveis médio ou exterior

as mesmas configurações são usadas para fazer enviar alertas incorporados no indicador

é possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada

Um conjunto habitual de preços para cálculo (22 tipos) e um conjunto padrão de alertas (mensagens, sons, e-mail, notificações push — já prontos na barra aberta/fechada).

Você pode experimentar com os parâmetros "velocidade" da QWMA. Configurações gerais:

0 — para a média móvel simples

1 — para a média móvel ponderada linearmente

2 — para a média móvel ponderada "quadrática"

No entanto, como a "velocidade" não tem necessariamente de ser um número inteiro, todos os valores entre os valores mencionados acima ou todos os valores que saiam fora de suas bordas também podem ser utilizados. Isso permite um número ilimitado de novos tipos de médias móveis (neste caso, o período de cálculo nunca vai mudar).



