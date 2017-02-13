MACD que utiliza para cálculos a nova versão da QWMA .



Após uma série de experimentos, foi descoberto que a QWMA pode ser uma espécie de "camaleão". Dependendo do parâmetro "velocidade", ela pode ser diferente:



A uma velocidade igual a 2, trata-se de um nível de base (ou MA parabólica ponderada)



A velocidade 1 é equivalente a uma MA ponderada linear (LWMA)

A velocidade 0 é equivalente a uma MA simples (SMA)

Entre esses valores e para além de seus limiares, para cada nova velocidade, é criado seu próprio tipo de média móvel sem-nome (por enquanto). Assim, tendo em conta todo o exposto, temos agora uma nova "família" inteira de médias móveis. Quanto maior for o parâmetro de velocidade, mais "rápida" será a QWMA. Esta QWMA será usada para calcular a MACD correspondente. Assim, temos um conjunto de possíveis MACD, muitas das quais não têm sido utilizadas anteriormente.







Uso da MACD convencional: nesta versão já está incluída a opção multi-timeframe, coloração na interseção de sinal, o conjunto habitual de preços para calcular e alertas. Eu recomendo a experimentar com as configurações, mas a característica é que quanto maior a velocidade, a MACD será mais rápido, e assim você poderá ter que ajustar os períodos básicos da MACD.

