Indicadores

MACD usando QWMA - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3108
Avaliação:
(28)
Publicado:
MACD que utiliza para cálculos a nova versão da QWMA .

Após uma série de experimentos, foi descoberto que a QWMA pode ser uma espécie de "camaleão". Dependendo do parâmetro "velocidade", ela pode ser diferente:

  • A uma velocidade igual a 2, trata-se de um nível de base (ou MA parabólica ponderada)
  • A velocidade 1 é equivalente a uma MA ponderada linear (LWMA)
  • A velocidade 0 é equivalente a uma MA simples (SMA)

Entre esses valores e para além de seus limiares, para cada nova velocidade, é criado seu próprio tipo de média móvel sem-nome (por enquanto). Assim, tendo em conta todo o exposto, temos agora uma nova "família" inteira de médias móveis. Quanto maior for o parâmetro de velocidade, mais "rápida" será a QWMA. Esta QWMA será usada para calcular a MACD correspondente. Assim, temos um conjunto de possíveis MACD, muitas das quais não têm sido utilizadas anteriormente.


Uso da MACD convencional: nesta versão já está incluída a opção multi-timeframe, coloração na interseção de sinal, o conjunto habitual de preços para calcular e alertas. Eu recomendo a experimentar com as configurações, mas a característica é que quanto maior a velocidade, a MACD será mais rápido, e assim você poderá ter que ajustar os períodos básicos da MACD.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16912

