使用了新版本的 QWMA 移动平均来进行计算的 MACD ...



在一些实验过后，可见 qwma 可能是一种 "变色龙"，根据 "speed" 参数，它可以是:



Speed 等于2是基本数值 (或者是抛物线权重的移动平均 - 或者其它名称).



Speed 等于 1 就是线性权重的移动平均 (LWMA)

Speed 等于 0 就是简单移动平均 (SMA)

而在上述数值之间，每个新的 speed 参数都是一种没有名称的平均。所以，这样我们就有了全新的平均 "家族"。"speed" 参数值越高，"qwma" 的速度就越快。qwma 在 macd 中使用，以计算可能的 macd 集合，因为一些 qwma 还没有名称，所以也就出现了之前所没有的 macd.





用法和通常的macd一样 : 这个版本已经包含了多时段，在有信号交叉时有颜色的改变 (没有加上osma，因为填充区与可能和osma在零线处重叠)，并且在指标中也已经支持常用的价格和提醒。推荐做一些试验，但是有一条规则是，您使用的"速度"越快，macd就越快，所以您可能应该调整主macd周期数。

