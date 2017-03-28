CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MACD mit QWMA - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1481
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

MACD, der eine neue Version des QWMA verwendet

Nach einigen Experimenten stellte sich heraus, dass der qwma eine Art "Chamäleon" ein kann. Je nach dem Parameter "Speed":

  • Speed gleich 2 ist der normal  (oder der parabolisch gewichtete gleitenden Durchschnitt - gleich welchen Namens).
  • Speed gleich 1 macht ihn gleich einem linear gewichteter gleitenden Durchschnitt (LWMA)
  • Speed gleich 0 macht ihn zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA)

Und für alles dazwischen und darüber, jeder Wert für Speed führt zu einem Durchschnitt (noch) ohne Namen. So, nach alle dem, haben wir jetzt eine völlig neue "Familie" der Durchschnitten. Je höher der Parameter "Speed" desto schneller wird "qwma". Dieser qwma wird für die Berechnung eine komplett neuen Menge von MACD(s) verwendet, da einige der qwma(a) überhaupt keinen Namen haben und ganu neu sind und daher auch diese Art von MACDs bisher nicht existieren.


Die Verwendung ist die eines normalen MACD: Diese Version ist bereits multi-zeitrahmenfähig, verfärbt sich bei Kreuzen der Signallinie (osma wurde nicht inkludiert, da die ausgefüllten Bereiche das bereits sehr anschaulich zeigen, was der osma mit einer Nulllinie zeigen würde) und die üblichen Preise und Hinweise sind auch Teil des Indikators. Experimentieren wird anempfohlen, aber allgemein gilt, je höher "Speed" desto schneller der MACD und dann muss nur noch die Periodenlänge angepasst werden.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16912

Quantil-Bänder - generalisiert Quantil-Bänder - generalisiert

Quantil-Bänder - generalisierte Version

Swing line - erweiterte Version Swing line - erweiterte Version

Erweiterter Indikator Swing line

QWMA - quadratisch gewichteter gleitender Durchschnitt QWMA - quadratisch gewichteter gleitender Durchschnitt

QWMA - "quadratisch gewichteter gleitender Durchschnitt", die neue Generation

Rsi(oma) Rsi(oma)

Rsi (7 Typen des RSI) mit weiteren Ergänzungen.