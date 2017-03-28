MACD, der eine neue Version des QWMA verwendet



Nach einigen Experimenten stellte sich heraus, dass der qwma eine Art "Chamäleon" ein kann. Je nach dem Parameter "Speed":



Speed gleich 2 ist der normal (oder der parabolisch gewichtete gleitenden Durchschnitt - gleich welchen Namens).



Speed gleich 1 macht ihn gleich einem linear gewichteter gleitenden Durchschnitt (LWMA)

Speed gleich 0 macht ihn zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA)

Und für alles dazwischen und darüber, jeder Wert für Speed führt zu einem Durchschnitt (noch) ohne Namen. So, nach alle dem, haben wir jetzt eine völlig neue "Familie" der Durchschnitten. Je höher der Parameter "Speed" desto schneller wird "qwma". Dieser qwma wird für die Berechnung eine komplett neuen Menge von MACD(s) verwendet, da einige der qwma(a) überhaupt keinen Namen haben und ganu neu sind und daher auch diese Art von MACDs bisher nicht existieren.





Die Verwendung ist die eines normalen MACD: Diese Version ist bereits multi-zeitrahmenfähig, verfärbt sich bei Kreuzen der Signallinie (osma wurde nicht inkludiert, da die ausgefüllten Bereiche das bereits sehr anschaulich zeigen, was der osma mit einer Nulllinie zeigen würde) und die üblichen Preise und Hinweise sind auch Teil des Indikators. Experimentieren wird anempfohlen, aber allgemein gilt, je höher "Speed" desto schneller der MACD und dann muss nur noch die Periodenlänge angepasst werden.

