QWMAを使ったMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
計算のために新しいバージョンのQWMA移動平均を使用するMACD
いくつかの実験の後、QWMAは一種の 「カメレオン」でありえることが分かりました。「speed」パラメータに応じて、次のようになります。
- 2に等しいspeedは基本値（またはパラボリック加重移動平均 - どのような名前が使用されても）です。
- Speed1は線形加重移動平均（LWMA）に等しいです。
- Speed0は単純移動平均（SMA）に等しいです。
そして、その間及びそれ以上では、それぞれ新しいスピードごとに、それは一種の（今のところ）無名の平均です。結局のところ、今や完全に新しい平均の"家族"が存在するわけです。「speed」パラメータ値が高いほど、「qwma」が速くなります。このMACDにはこのQWMAが使用されます。QWMAのいくつかは全く名前を持たないので、MACDもまた前になかった完全に新しい種類になります。
使用方法は通常のMACDと同じです。このバージョンにはすでに複数の時間枠が含まれており、シグナル交差は色付けされます（色の塗られた領域はそれなりにうまく見えておりOSMAはゼロラインで重複するだけなので追加されません）。通常の価格とアラートはすでにこの指標の一部です。実験は推奨されていますが、大まかに言うと、使用する「speed」が高いほどMACDが高速になるので、おそらく主要なMACD期間を調整する必要があるでしょう。
