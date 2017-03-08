計算のために新しいバージョンのQWMA移動平均を使用するMACD



いくつかの実験の後、QWMAは一種の 「カメレオン」でありえることが分かりました。「speed」パラメータに応じて、次のようになります。



2に等しいspeedは基本値（またはパラボリック加重移動平均 - どのような名前が使用されても）です。



Speed1は線形加重移動平均（LWMA）に等しいです。

Speed0は単純移動平均（SMA）に等しいです。

そして、その間及びそれ以上では、それぞれ新しいスピードごとに、それは一種の（今のところ）無名の平均です。結局のところ、今や完全に新しい平均の"家族"が存在するわけです。「speed」パラメータ値が高いほど、「qwma」が速くなります。このMACDにはこのQWMAが使用されます。QWMAのいくつかは全く名前を持たないので、MACDもまた前になかった完全に新しい種類になります。





使用方法は通常のMACDと同じです。このバージョンにはすでに複数の時間枠が含まれており、シグナル交差は色付けされます（色の塗られた領域はそれなりにうまく見えておりOSMAはゼロラインで重複するだけなので追加されません）。通常の価格とアラートはすでにこの指標の一部です。実験は推奨されていますが、大まかに言うと、使用する「speed」が高いほどMACDが高速になるので、おそらく主要なMACD期間を調整する必要があるでしょう。

