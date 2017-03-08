コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

QWMAを使ったMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1012
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

計算のために新しいバージョンのQWMA移動平均を使用するMACD

いくつかの実験の後、QWMAは一種の 「カメレオン」でありえることが分かりました。「speed」パラメータに応じて、次のようになります。

  • 2に等しいspeedは基本値（またはパラボリック加重移動平均 - どのような名前が使用されても）です。
  • Speed1は線形加重移動平均（LWMA）に等しいです。
  • Speed0は単純移動平均（SMA）に等しいです。

そして、その間及びそれ以上では、それぞれ新しいスピードごとに、それは一種の（今のところ）無名の平均です。結局のところ、今や完全に新しい平均の"家族"が存在するわけです。「speed」パラメータ値が高いほど、「qwma」が速くなります。このMACDにはこのQWMAが使用されます。QWMAのいくつかは全く名前を持たないので、MACDもまた前になかった完全に新しい種類になります。


使用方法は通常のMACDと同じです。このバージョンにはすでに複数の時間枠が含まれており、シグナル交差は色付けされます（色の塗られた領域はそれなりにうまく見えておりOSMAはゼロラインで重複するだけなので追加されません）。通常の価格とアラートはすでにこの指標の一部です。実験は推奨されていますが、大まかに言うと、使用する「speed」が高いほどMACDが高速になるので、おそらく主要なMACD期間を調整する必要があるでしょう。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16912

分位数バンド - 汎用 分位数バンド - 汎用

分位数バンド - 一般化されたバージョン

エキスパートニュース エキスパートニュース

エキスパートニュース - MetaTrader 5エキスパートアドバイザー買いストップ及び売りストップ未決注文

QWMA - 二次加重移動平均（quadratic weighted moving average） QWMA - 二次加重移動平均（quadratic weighted moving average）

QWMA - 「二次加重移動平均」新世代

Fractal_Bands Fractal_Bands

フラクタルボリンジャーバンド