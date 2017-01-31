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Индикаторы

MACD с использованием QWMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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MACD, которая использует для расчетов новую версию QWMA .

После некоторого количества экспериментов, выяснено, что QWMA может быть своего рода "хамелеоном". В зависимости от параметра "скорости" она может быть разной:

  • При скорости, равной 2 — базовый уровень (или параболически взвешенная МА)
  • Скорость 1 эквивалентна линейно взвешенной МА (LWMA)
  • Скорость 0 эквивалентна простой МА (SMA)

В промежутках между этими значениями и за их пределами для каждой новой скорости создается свой собственный тип неназванной (пока) скользящей средней. Итак, с учетом всего вышесказанного, сейчас у нас есть целая новая "семья" скользящих средних. Чем выше параметр скорости, тем "быстрее" QWMA. Эта QWMA используется для расчета соответствующей MACD. Таким образом, мы получаем целый набор возможных MACD, многие из которых ранее не использовались.


Использование обычной MACD: в эту версию уже включен мультитаймфрейм, окрашивание на сигнальном пересечении, обычный набор цен для расчета и алертов. Рекомендую поэкспериментировать с настройками, но особенность заключается в том, что чем выше скорость, тем быстрее MACD, и поэтому вам, вероятно придется скорректировать основные периоды MACD.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16912

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