Quantile bands — indicador que utiliza quartis para realizar cálculos.



Em estatísticas e teoria da probabilidade, um quantil compreende os pontos de corte que separam o intervalo da distribuição de probabilidade em intervalos contíguos equiprováveis, ou que dividem da mesma maneira as observações dentro da amostra. Há um quantil menos do que o número de grupos criados Assim, os quartis são três pontos de corte que dividem o conjunto de dados em quatro grupos equidimensionais. (ver exemplo ilustrado). Alguns quantis têm nomes especiais: quartis, decis (são criados 10 grupos: ver abaixo para saber mais). Os grupos criados são chamados de metades, terços, quartos, etc., embora, às vezes, o termo "quantil" seja aplicado não ao ponto de seção, mas sim ao grupo criado. q-Quantil — valores que segmentam o número finito de valores em q subconjuntos de igual (ou aproximadamente igual) tamanho. Existe q − 1 q-Quantis, um para cada inteiro que satisfaz k 0 < k < q. Em alguns casos, o valor do quantil não pode ser definido de forma única, por exemplo, no caso para a mediana (2-quantis), para distribuição uniforme, num conjunto de qualquer tamanho. O quantis também podem ser aplicados a uma distribuição contínua, através da utilização de generalização de ranking para variáveis ​​contínuas. Quando a função distribuição acumulada de valor aleatório es conhecida, q-quantis serão aplicados pela função de quantil (pela função oposta em relação à função distribuição acumulada) aos valores {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}.

mas com algumas diferenças e generalização.



Todas as versões de "faixa" de indicadores quantis utilizam três preços. Esta versão, não. Ela exige apenas um preço, e para distinguir high de low, você pode escolher o período para encontrar os valores adequados. Mas mesmo se isso não for feito (quando o período high/low é fixado em < = 1), o cálculo de bandas é normal, e, na maioria dos casos, não necessita de períodos.







Por que chamo este indicador de generalizado?



Porque ele pode ser aplicado não só aos preços, mas também ao valor de qualquer outro indicador. Alguns métodos de uso (por exemplo, as bandas de quantil aplicadas ao RSI e estocástico) podem produzir resultados muito interessantes.

