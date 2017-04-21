分位数区带 - 使用分数来进行下面的计算

在概率和统计理论中，分位数 是一些分割点，把一定范围的概率分布分成连续相同概率的间隔，或者把样本中的观察量用同样方式分割。分位数的数量比它分成的组合数量要少1，也就是说，三个分位数可以把数据集分成四个相同大小的分组 (参见例子). 通常分位数有特别的名称: 比如四分位数，十分位数 (创建10个分组: 参见下面的例子). 创建的组分别叫同分数，三分数，四分数，等等。尽管有时候分位数用于它所分成的组，而不是分割点。

q-分位数 是用于把一个数据集合分成q个(近似)相同大小的子集的数值。有q − 1 的 q-quantiles, 每个整数k 都满足 0 < k < q. 有些情况下，分位数的数值可能不是唯一确定的，可能有时是 中位数 (2-quantile) 统一分布数据集的状况。分位数也可以用于连续分布，给连续变量提供一种通用的分级统计的方法。当随机变量的累积分布函数已经知道的时候, q-quantiles 就是应用的数值的分位函数 (累积分布函数的反转函数) {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}.