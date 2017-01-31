Quantile bands — индикатор, который использует для расчетов квантили.



В статистике и теории вероятностей квантили — точки отсечки, разделяющие диапазон распределения вероятностей на равновероятностные смежные интервалы, или разделяющие наблюдения в выборке таким же образом. Существует на один квантиль меньше, чем создано групп. Таким образом, квартили — три точки отсечки, которые делят набор данных на четыре равноразмерных группы. (см. изображенный пример). Некоторые квантили имеют специальные имена: квартили, децили (создаются 10 групп: см. ниже, чтобы узнать больше). Созданные группы называются половинами, третями, четвертями и т.д., хотя иногда термин "квантиль" используется в применении не к точке раздела, а именно к созданной группе. q-Квантили — значения, которые сегментируют конечное множество значений на q подмножеств равного (или примерно равного) размера Существует q − 1 q-квантилей, по одному для каждого целого числа, удовлетворяющего k 0 < k < q. В некоторых случаях значение квантиля не может быть однозначно определено, к примеру, в случае для медианы (2-квантиля) для равномерного распределения вероятностей на множестве любого размера. Квантили могут также применяться к непрерывному распределению, путем применения генерализации ранговой статистики к непрерывным переменным. Когда функция распределения веороятностей случайной переменной известна, q-квантили будут применением квантильной функции (обратной функции к функции распределения вероятностей) к значениям {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}.

но с некоторыми отличиями и генерализацией.



Все "полосные" версии квантильных индикаторов используют три цены. Эта версия — нет. Ей требуется только одна цена, а чтобы отличить high от low, вы можете выбрать период для нахождения соответствующих значений. Но даже если этого не делать (когда период high/low установлен на <=1), расчет полос производится нормально, и в большинстве случаев не требует выставления периодов.







Почему этот индикатор я называю обобщенным?



Потому что его можно применять не только к ценам, но и к значению любого другого индикатора. А некоторые способы использования (например, квантильные полосы, примененные к RSI и стохастику) могут дать очень интересные результаты.

