Quantileバンド - 計算に以下の分位数を使用しています。

統計学および確率論において、分位数とは、確率分布の範囲を等しい確率で連続する間隔に分割する、または同じ方法でサンプル内の観測値を分割するためのカットポイントです。分位数の数は作成されるグループの数より1つ少ないです。よって分位数は データセットを4つの等しいサイズのグループに分割する3つのカットポイントです（例を参照）。一般的な分位数には、四分位、十分位（10個のグループを作成します。詳細は下記で）などの特殊な名前があります。作成されたグループは、半分、3分の1、4分の1などと呼ばれますが、分位数の用語が、カットポイントではなく作成されたグループに使用されることもあります。 q-分位数とは有限の値のセットを（ほぼ）同じサイズのqつのサブセットに分割する値です。 q-分位数はq − 1 あり、0 < k < qを満たす各整数ごとに一つあります。場合によっては、偶数サイズの一様分布上の一様確率分布の中央値（2分位数）の場合のように、ある分位数の値が一意に決定されない場合もあります。分位数は連続分布にも適用でき、ランク統計を連続変数に一般化する方法を提供します。確率変数の累積分布関数が知られている場合、q-分位数とは{1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}の値への分位数関数（累積分布関数の逆関数 ）の適用です。

分位数バンドのすべての "バンド"バージョンは3つの価格を使用しています。このバージョンは使用しません。それは1つの価格だけを使用しており、高値と安値の（実質的な）差を作るオプションを持つために、高値と安値を見つけるための期間を選ぶことができます。しかし、それでなくても（高/安期間が<=1に設定されている場合）バンド計算自体で機能し、ほとんどの場合、高/安期間オプションを有効にする必要はまったくありません。







名前に"汎用"がついている理由：

この指標は他の指標にも適用できます。したがって、必ずしも価格に適用する必要はありません。そして、そのような使用法のいくつか（手っ取り早い例としては分位数バンドのRSIとストキャスティクスへの適用）は、かなり興味深い結果を与えることができます。