CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XMA_BBxATR_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
862
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
XMA_BBxATR_Cloud.mq5 (28.38 KB) ver
XMA_BBxATR_Cloud_HTF.mq5 (26.57 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador XMA_BBxATR_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XMA_BBxATR_Cloud.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador XMA_BBxATR_Cloud_HTF

Fig. 1. Indicador XMA_BBxATR_Cloud_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16896

JBrainTrend1Stop_Alert JBrainTrend1Stop_Alert

Indicador de tendencia JBrainTrend1Stop con alertas, envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.

Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen

Sistema comercial Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen basado en el cambio de color del indicador JBrainTrend1Stop con rellenado según la tendencia.

VR---SETKA---3 VR---SETKA---3

VR---SETKA---3 - asesor para MetaTrader 5. Continuación de VR---SETKA . El asesor de cuadrícula funciona según el principio de martin. Cuadrícula. Martingale. Usar solo en las cuentas con cobertura.

Expert NEWS Expert NEWS

Expert NEWS - asesor para MetaTrader 5. Órdenes pendientes BuyStop y SellStop.