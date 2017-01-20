Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XMA_BBxATR_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 862
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador XMA_BBxATR_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XMA_BBxATR_Cloud.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador XMA_BBxATR_Cloud_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16896
