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XMA_BBxATR_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XMA_BBxATR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XMA_BBxATR_Cloud.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор XMA_BBxATR_Cloud_HTF
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