Autor de la idea — Vladimir Pastushak, autor del código mq5 — barabashkakvn.

El asesor se ha escrito partiendo de tres componentes:

1 — Una buena entrada en el mercado. Para ello, hace falta más de una decena de tácticas comerciales para encontrar una que tenga como mínimo 8 positivas contra 2 negativas.



2 — Mantener la posición hasta obtener el beneficio planeado.

3 — Una salida positiva según el beneficio y reducir a cero las 2 operaciones no rentables. Para que el 0 no nos estropee el humor al cerrar las órdenes, se ha añadido el parámetro Plus, que añade varios puntos en positivo.

1 — Una buena entrada en el mercado



Creo que muchos de ustedes escuchan noticias sobre el mercado de valores en las que se dice con frecuencia que el precio ha crecido un 2 %, un 1%, etcétera. He investigado al detalle la estadística de la estrategia comercial de la sobrecompra o la sobreventa del mercado. Tenemos un mínimo o un máximo del día, un precio de la divisa 1,23000. Para abrir una operación, el asesor necesita crecimiento o caída, que se establece con el parámetro Percent. Por defecto, este parámetro es igual a 1,3, por consiguiente, el asesor debe vender al alcanzar el precio con la marca 1,2423.

Así, tenemos los parámetros siguientes: mínimo del día 1,23000, precio actual 1,25000, umbral en el que venderemos, Percent 1,3 %. La fórmula tiene el aspecto siguiente: (((precio actual 1,25000*100 )/Mínimo del día 1,23000)-100)>=Percent 1,3 %

La señal de compra es inversa a lo descrito. De esta forma, tomamos el retroceso con respecto a un fuerte movimiento de precio.

La mayoría de las demás tácticas no ha entrado en la proporción 8/2. 2 - Mantener la posición hasta obtener el beneficio planeado. Para mantener la posición, hay que usar el método de no intervención en caso de que la primera orden haya tenido buen resultado, es decir: se abre la primera orden, y si el precio va bien y da beneficio, el asesor espera la ejecución de take-profit. Al usar el cálculo del lote del depósito (Lots = 0 y Percent => 1), el lote de cada nueva transacción será un poco mayor que el anterior, en caso de resultado positivo. Para calcular el lote conforme al tanto por ciento de los recursos libres, se ha tomado el código del manual de MQL4. El código ha sido modificado y permite indicar el tanto por ciento con valores decimales (1,1% 1,8% 35,69%) 3 - Una salida positiva según el beneficio y reducir a cero las 2 operaciones no rentables. La salida de una operación no rentable tiene lugar con el método de promediación (la promediación es la adición a la posición inicial en el mercado de una posición del mismo tipo y con el mismo volumen). Es decir, si el precio va contra nuestra posición en el mercado, el asesor abrirá una operación del mismo tipo con vistas a que el precio retroceda hasta el estado en el que el beneficio de las transacciones sea igual a 0. Si se promedia sin Martingale, el asesor necesita para cerrar a cero un retroceso del 50-52 %, dependiendo del spread y la comisión. Gráfico que usa un volumen de comercio permanente: Usando Martingale, para el asesor será suficiente un retroceso del 20-22% para cerrar una serie de órdenes. (La promediación de Martingale es la adición a la posición inicial en el mercado de una posición del mismo tipo y con un lote mayor que en la transacción anterior. Este método se considera de alto riesgo, ya que con un movimiento de 300-400 puntos se necesitará un número considerable de recursos en el depósito.

Gráfico con uso de Martingale (los volúmenes varían dependiendo del número de posiciones abiertas).







En la promediación, para establecer la apertura de la siguiente orden a añadir, se usa el parámetro Distanciya, que se indica en puntos, y también el parámetro ShagDist, que con cada nueva orden aumenta la distancia en el número establecido de puntos.

En el asesor también existe un parámetro para cambiar el método de promediación:

El clásico Martin=False Con Martingale Martin=True

Slip=2 (deslizamiento en puntos)

Magic=1 (número mágico del asesor).



Como resultado, al realizar la optimización conforme a los precios de apertura, tendremos el siguiente gráfico