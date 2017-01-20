Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Sistema comercial Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen basado en el cambio de color del indicador JBrainTrend1Stop con rellenado según la tendencia. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, en caso de que cambie el color del indicador, y posteriormente incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos desde la última posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada del experto.
La información sobre el rellenado se guarda en forma de comentario de línea a la posición en el formato número de rellenados/precio de la última operación/ volumen de la última operación .
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores JMA.ex5 y JBrainTrend1Stop.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPUSD H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
