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EnvelopesATR_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Tor
Доработанный стандартный индикатор отклонения цены Envelopes, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR. Внутренний коридор индикатора цвета лаванды — это канал Envelopes, а бледно-салатовые и бледно-розовые границы образованы ATR отклонением от этого канала.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 19.10.2016.
Рис.1. Индикатор EnvelopesATR_Cloud
Торговая система Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit с доливками по тренду.CCI_Histogram_Round
Классический осциллятор CCI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.
Индикатор Yaanna с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fibo iSAR
Советник использует уровни Фибоначчи и индикатор "iSAR" - Parabolic Stop and Reverse system. Торговля при помощи BuyLimit и SellLimit ордеров.