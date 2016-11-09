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Индикаторы

EnvelopesATR_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(22)
Опубликован:
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Реальный автор: Tor

Доработанный стандартный индикатор отклонения цены Envelopes, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR. Внутренний коридор индикатора цвета лаванды — это канал Envelopes, а бледно-салатовые и бледно-розовые границы образованы ATR отклонением от этого канала.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 19.10.2016.

Рис.1. Индикатор EnvelopesATR_Cloud

Рис.1. Индикатор EnvelopesATR_Cloud

Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen

Торговая система Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit с доливками по тренду.

CCI_Histogram_Round CCI_Histogram_Round

Классический осциллятор CCI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.

Yaanna_HTF Yaanna_HTF

Индикатор Yaanna с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fibo iSAR Fibo iSAR

Советник использует уровни Фибоначчи и индикатор "iSAR" - Parabolic Stop and Reverse system. Торговля при помощи BuyLimit и SellLimit ордеров.