XMA_BBxATR_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador XMA_BBxATR_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador XMA_BBxATR_Cloud.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador XMA_BBxATR_Cloud_HTF

Fig.1. Indicador XMA_BBxATR_Cloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16896

