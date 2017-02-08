Das Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen Handelssystem basierend auf der Änderung der Farbe des JBrainTrend1Stop Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung.

Der JBrainTrend1Stop Trendindikator. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.

VR---SETKA---3 - ein Expert Advisor für MetaTrader 5. Die Fortsetzung von VR---SETKA. Der EA basiert auf dem Martingale Grundsatz. Gitter. Martingale. Nur für Hedgekonten.

Expert NEWS - ein Expert Advisor für MetaTrader 5. Pending Orders BuyStop und SellStop.