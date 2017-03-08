無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XMA_BBxATR_Cloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 722
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBxATR_Cloud指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
EAを正しく操作するにはコンパイルされたXMA_BBxATR_Cloud.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 XMA_BBxATR_Cloud_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16896
JBrainTrend1Stop_Alert
JBrainTrend1Stop指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen
Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen取引システムは、トレンドフォローのポジションに追加するJBrainTrend1Stop指標の色の変化に基づいています。
VR---SETKA---3
VR---SETKA---3 - MetaTrader 5エキスパートアドバイザー。これはVR---SETKAの続きです。このEAはマーチンゲールの原則に基づいています。グリッドマーチンゲールヘッジ勘定にのみ使用します。エキスパートニュース
エキスパートニュース - MetaTrader 5エキスパートアドバイザー買いストップ及び売りストップ未決注文