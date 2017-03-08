コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XMA_BBxATR_Cloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
722
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBxATR_Cloud指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたXMA_BBxATR_Cloud.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　XMA_BBxATR_Cloud_HTF指標

図1　XMA_BBxATR_Cloud_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16896

JBrainTrend1Stop_Alert JBrainTrend1Stop_Alert

JBrainTrend1Stop指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。

Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen

Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen取引システムは、トレンドフォローのポジションに追加するJBrainTrend1Stop指標の色の変化に基づいています。

VR---SETKA---3 VR---SETKA---3

VR---SETKA---3 - MetaTrader 5エキスパートアドバイザー。これはVR---SETKAの続きです。このEAはマーチンゲールの原則に基づいています。グリッドマーチンゲールヘッジ勘定にのみ使用します。

エキスパートニュース エキスパートニュース

エキスパートニュース - MetaTrader 5エキスパートアドバイザー買いストップ及び売りストップ未決注文