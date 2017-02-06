请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XMA_BBxATR_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 929
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 XMA_BBxATR_Cloud 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标正确运行，要把编译好的 XMA_BBxATR_Cloud.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。
图1. XMA_BBxATR_Cloud_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16896
JBrainTrend1Stop_Alert
JBrainTrend1Stop 趋势指标，有提醒、发送电子邮件和推送通知的功能。Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen
Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen 交易系统是基于 JBrainTrend1Stop 指标颜色改变的，并且有顺势加仓的功能。
VR---SETKA---3
VR---SETKA---3 - MetaTrader 5 EA交易这是 VR---SETKA 的继续。本EA是基于马丁格尔原则的。网格. 马丁格尔. 只能在对冲账户上使用。Expert NEWS
Expert NEWS - MetaTrader 5 EA交易。设置止损买入和止损卖出订单。