XMA_BBxATR_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本

\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XMA_BBxATR_Cloud.mq5 (28.38 KB) 预览
XMA_BBxATR_Cloud_HTF.mq5 (26.57 KB) 预览
在输入参数中带有时段选择选项的 XMA_BBxATR_Cloud 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期 (时段)

为了使指标正确运行，要把编译好的 XMA_BBxATR_Cloud.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

图1. XMA_BBxATR_Cloud_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16896

