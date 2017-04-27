Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Bollinger Bands as Support & Resistance - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mohammed Abdulwadud Soubra
- Visualizaciones:
- 1125
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Las franjas de Bollinger se usan como niveles de apoyo y resistencia al colocar órdenes pendientes:
- el límite superior de la franja se usará como orden pendiente Sell, y el inferior, como Buy;
- la línea central de SMA de las franjas de Bollinger se usará para cerrar posiciones abiertas, como límite.
El código presentado no pretende ser efectivo en el mercado, se trata simplemente de un ejemplo de desarrollo de robots comerciales.
Comercia solo en el marco temporal М15, como puede usted ver en el código:
//+------------------------------------------------------------------+ //| expert OnTick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { BB_UPPER = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_UPPER ,0); BB_SMA = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_SMA ,0); BB_LOWER = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_LOWER ,0); ............ . . . }
Se puede cambiar el periodo de PERIOD_M15 a PERIOD_CURRENT o usar ENUM_TIMEFRAMES.
Recomendaciones
- Este es un ejemplo solo para los desarrolladores que se interesen por los códigos fuente de los robots comerciales.
- No se recomienda su uso en una cuenta real.
- ¡Tenga cuidado!
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14992
