CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Bollinger Bands as Support & Resistance - Asesor Experto para MetaTrader 5

Mohammad Soubra | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Mohammed Abdulwadud Soubra
Visualizaciones:
1125
Ranking:
(30)
Publicado:
bb-automated.mq4 (6.64 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Las franjas de Bollinger se usan como niveles de apoyo y resistencia al colocar órdenes pendientes:

  • el límite superior de la franja se usará como orden pendiente Sell, y el inferior, como Buy;
  • la línea central de SMA de las franjas de Bollinger se usará para cerrar posiciones abiertas, como límite.

El código presentado no pretende ser efectivo en el mercado, se trata simplemente de un ejemplo de desarrollo de robots comerciales.

Comercia solo en el marco temporal М15, como puede usted ver en el código:

//+------------------------------------------------------------------+
//|   expert OnTick function                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   BB_UPPER   = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_UPPER ,0);
   BB_SMA     = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_SMA   ,0);
   BB_LOWER   = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_LOWER ,0);
............
.
.
.
  }

Se puede cambiar el periodo de PERIOD_M15 a PERIOD_CURRENT o usar ENUM_TIMEFRAMES.

Recomendaciones

  • Este es un ejemplo solo para los desarrolladores que se interesen por los códigos fuente de los robots comerciales.
  • No se recomienda su uso en una cuenta real.
  • ¡Tenga cuidado!

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14992

MQL5 WIZARD - Señal comercial DIDI Index MQL5 WIZARD - Señal comercial DIDI Index

La señal se basa en un indicador desarrollado por el analítico brasileño Odir Aguiar (Didi).

Double smoothed stochastic Double smoothed stochastic

Versión ampliada con un estocástico de suavizado doble.

MQL5 Wizard - GANN HiLo Signal MQL5 Wizard - GANN HiLo Signal

La señal está basada en el indicador Gann HiLo.

MQL 5 Wizard es un sencillo filtro temporal intradía MQL 5 Wizard es un sencillo filtro temporal intradía

El filtro se basa en la decisión propuesta por la Biblioteca Estándar (Intraday time filter).