Las franjas de Bollinger se usan como niveles de apoyo y resistencia al colocar órdenes pendientes:



el límite superior de la franja se usará como orden pendiente Sell, y el inferior, como Buy;



la línea central de SMA de las franjas de Bollinger se usará para cerrar posiciones abiertas, como límite.



El código presentado no pretende ser efectivo en el mercado, se trata simplemente de un ejemplo de desarrollo de robots comerciales.

Comercia solo en el marco temporal М15, como puede usted ver en el código:

void OnTick () { BB_UPPER = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_UPPER , 0 ); BB_SMA = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_SMA , 0 ); BB_LOWER = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_LOWER , 0 ); ............ . . . }

Se puede cambiar el periodo de PERIOD_M15 a PERIOD_CURRENT o usar ENUM_TIMEFRAMES.



Recomendaciones