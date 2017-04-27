Die doppelt geglättete Stochastik wird normalerweise mittels des EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) berechnet. Diese Version ist eine Art Variation dessen. Standardmäßig wird mit dem EMA gerechnet, aber dieser lässt Sie aus 4 Durchschnittstypen für die (doppelte) Glättung auswählen. So erhalten wir vollkommen neue Typen der doppelt geglätteten Stochastik:

SMA doppelt geglättete Stochastik

EMA doppelt geglättete Stochastik (Standard)



SMMA doppelt geglättete Stochastik



LWMA doppelt geglättete Stochastik

Jede Kombination von Preisen ist möglich (intern werden die Preise angefordert, damit mit ihnen gerechnet werden kann). Mit all dem können nicht wenig neue Versionen der doppelt geglättete Stochastik erzeugt werden (inklusive einer Art "roher Stochastik" wenn beide Glättunglängen <= 1 sind).



Normalerweise ist die doppelt geglättete Stochastik ein Indikator der Art Überverkauft/Überkauft, aber mit größeren Periodenlängen für die Berechnung der Stochastik, müsste man das vielleicht revidieren und auch Umkehrbedingungen mit einbeziehen. Experimentieren wird auf jeden Fall anempfohlen: so wie bei jedem Indikator, gilt auch hier, es gibt keine allgemeine Einstellungen, die auf alles passt und Anpassungen sind unbedingt nötig.

