二重平滑ストキャスティクス - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1013
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
二重平滑ストキャスティクスは通常計算にEMA（指数移動平均）を使用します。このバージョンはそれとは少し違います。デフォルトでは計算にはemaが使用されますが、（二重）平滑化には平均値を4種類から選択することができます。 そうすることで、完全に新しい種類の二重平滑ストキャスティクスを得ることができます。
- SMA二重平滑ストキャスティクス
- EMA二重平滑ストキャスティクス（デフォルト）
- SMMA二重平滑ストキャスティクス
- LWMA二重平滑ストキャスティクス
価格使用の任意の組み合わせ（内部では、価格が計算に「使用可能」になるように並びかえます）。これによって、二重平滑ストキャスティクスの数多くの新バージョンが生成できます（平滑化期間が両方とも<=1に設定されているときに生成される「生のストキャスティクス」の一種を含む）。
通常、二重平滑ストキャスティクスは、買われ過ぎ及び売られ過ぎ指標として使用されますが、ストキャスティクスの計算がより長期の場合は、その観点を改訂して反転条件もチェックするのが良いかもしれません。いずれの場合でも実験が推奨されます。これは他の指標についてもいえることですが、すべての銘柄に適合する普遍的な設定はないので、いくらかの調整が必要です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16889
