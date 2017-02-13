Participe de nossa página de fãs
Double smoothed stochastic - indicador para MetaTrader 5
No estocástico duplamente suavizado, para cálculos, normalmente é utilizada a EMA (média móvel exponencial). Nesta versão, existem algumas diferenças. Por padrão, ele também é calculado de acordo com a EMA, mas você pode escolher entre quatro tipos de médias para suavização. Assim, podemos obter um novo tipo de estocástico duplamente suavizado:
- com base na SMA
- com base na EMA (por padrão)
- com base na SMMA
- com base na LWMA
Os cálculos podem ser feitos com base em qualquer tipo de preço a partir do conjunto embutido a ser fornecido. Com isto em mente, você pode obter uma série de novos tipos de estocásticos duplamente suavizados (incluindo uma espécie de "estocástico corrente", em que ambos os períodos de suavização são definidos como <= 1)
Geralmente o estocástico duplamente suavizado é usado como um indicador de zonas de sobrevenda/sobrecompra, mas se você aumentar o período de cálculo, o indicador pode ser útil também para testar as alterações nas condições de mercado. Em qualquer caso, eu aconselho que você experimente. Como qualquer outro indicador, este não tem configurações universais adequadas para todos os símbolos, de modo que, para cada caso, você terá de fazer um trabalho de mais.
